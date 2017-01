Srpski novinar i bivši poslanik LDP-a Zoran Ostojić smatra da je dobar znak to što je crnogorski premijer Duško Marković za prvu posjetu regionu odabrao baš Beograd. Vjeruje da će doći do smirivanja tenzija u međudržavnim odnosima, kao i da će to biti pouka za one koji sjede u srpskoj Vladi a „dolivaju ulje na vatru“.

„Crna Gora, oni da izbrišete Turke iz njihove istorije ne bi imali o čemu da guslaju“, jedna je od izjava šefa srpske diplomatije Ivice Dačića na račun Crne Gore, susjeda kojeg, kako sam kaže „ne voli kao nekada“.

Predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković, podsjetimo, takve izjave doživio je kao provokacije dirigovane iz Moskve, kako bi se unazadili odnosi Beograda i Podgorice.

Kraj sedmice biće prilika da se porazgovara o bilateralnim odnosima, jer novi crnogorski premijer Duško Marković ide u zvaničnu posjetu upravo Beogradu, gdje će se, kako je najavljeno sastati sa srpskim kolegom Aleksandrom Vučićem i ostalim najvišim zvaničnicima te države.

„Očekujem smirivanje napetosti koje su izazavali neki članovi Vlade Srbije, prije svega Dačić, kao eksponent snaga koje žele destabilizaciju regiona. Sama činjenica da Marković u prvu posjetu regionu ide u Srbiju, je dobar znak. Uporedio bih to sa prvom posjetom Aleksandra Vučića Sarajevu, kada je postao premijer. Mislim da su to dobri znaci i da Crna Gora daje doprinos stabilizaciji prilika u regionu, time što je Marković odabrao Beograd“, kaže za portal Antena M srpski novinar i bivši poslanik LDP-a Zoran Ostojić.

Ostojić smatra da će poruke dva premijera za mnoge biti pouka.

„Mislim da će izvući naravoučenije i oni u Vladi koji predstavljaju one koji žele da destabilizuju region. Zaista je neprimjereno ponovo prozivati Crnu Goru i Makedoniju za priznanje Kosova, a to ne činiti sa nekim drugim zemljama koje su isto uradile“, dodaje on.

Crna Gora od Srbije traži izručenje dvojice srpskih državljana Predraga Bogićevića i Nemanje Ristića, koji se sumnjiče za planiranje terorističkih napada, uoči parlamentarnih izbora. Jedan od faktora koji će pokazati stepen želje Srbije za normalizacijom odnosa je upravo njihovo izručenje, smatra Ostojić. Vjeruje da neće biti problema u vezi sa izručenjem Bogićevića, što ne može da kaže za Ristića, poznatog i po fotografijama, na kojim je tik uz ruskog šefa diplomatije.

Foto: Radio Slobodna Evropa

„Vjerujem da je već pripremljen alibi da se on ne izruči time što ga je sud proglasio psihijatrijskim slučajem, on je prijetio funkcionerima Srbije. Ako Rusija i Putin traže da se ne izruči i ako za to još postoji pravno pokriće, ne vjerujem da će doći do izručenja. Ipak, ne vjerujem da to može da naškodi odnosima Srbije i Crne Gore. Mislim da je mnogo važnije da se taj proces u Crnoj Gori okonča“, objašnjava Ostojić.

Kako je najavljeno, tokom Markovićeve posjete Beogradu biće riječi i o jačanju ekonomske saradnje, a tema će biti i pitanje položaja srpske manjine u Crnoj Gori i crnogorske nacionalne manjine u Srbiji, kao i nastavak rada državnih komisija za pitanja razgraničenja i utvrđivanja graničnih prelaza.