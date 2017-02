Ukaz o zabrani ulaska državljanima iz sedam zemalja sa većinski muslimanskim stanovništvom, pa do sankcija Iranu, samo su neke od odluka koje su izazvale negodovanje svjetskih lidera.

Ni prve vojne intervencije Trampa nijesu prošle baš glatko.

Sve to, kako za portal Antena M kaže vojni analitičar portala obris.org Igor Tabak, pokazuje da je Tramp krenuo žestoko, kakav je bio u kampanji.

’’S jedne strane takav start naišao je na veliki otpor prvo u granicama SAD-a, počev od toga da je izazvao svojim potezima proteste širom SAD-a, do toga da mu sudovi zaustavljaju neke predsjedničke uredbe, pa do toga da su krenuli sukobi sa čitavim nizom međunarodnih faktora’’- kaže Tabak.

Sa njim je saglasan i vojni analitičar Aleksandar Radić. Za portal Antena M kaže da je Tramp bio tokom kampanje osporavan, odnosno vjerovalo se da ništa od onog što tokom kampanje obećava neće ispuniti. Zato sad igra žestoku igru.

’’Svi su iznenađeni njegovim potezima. Sve je, meni se čini, usredrijeđeno na to da on pokaže da jeste novina američke politike. U tom kontekstu njegovi potezi vode ka distanciranju od marginalnih problema’’- ocijenio je Radić.

Gdje je tu Balkan?

Upravo zbog toga što je Tramp okupiran problemima i odnosima sa vodećim svjetskim i evropskim silama, Balkan mu nije na listi prioriteta, smatra Radić.

’’Mislim da će Balkan mnogo izgubiti na značaju ubuduće. Pozitivno ili negativno, Tramp će se baviti Kinom, Rusijom, odnosima sa evropskim saveznicima. Jednostavno Amerika ne vidi da više ima interese u ovom području i Balkan će biti sve više prepušten sam sebi i evropskim saveznicima’’-kaže on.

Tabak kaže da je teško predviđati poteze Američke administracije u budućnosti, ali kaže da je Tramp u samo dvije sedmice zaletio glavom na onim mjestima gdje se mislilo da zidova nema, poput odnosa sa Australijom koji su bili izuzetno dobri.

Evropa je poseban problem.

’’Tereza Mej se uspjela jako žestoko razići u stavovima sa Trampom čak i u onim stvarima gdje se pretpostavljalo da će se slagati. Ali i razgovori s druge strane i sa takmacima poput Rusije nijesu prošli sjajno, tako da je administracija u problemu. Mislim da će ubuduće pokušati da ublaže njihovu retoriku, ali vidjećemo u kojoj mjeri’’- kaže Tabak.

Balkan još nije na dnevnom redu Trampa.

’’Mislim da još neko vrijeme će se te američke nesuglasice rješavati unutar SAD-a i velikih saveznika. Ne očekujem promjene što se tiče naše regije. Ovo naše područje je okruženo NATO-om i EU i time izolovano od tig glavnih oblasti sukoba. Tako da mislim da do nas mogu doći politički odjeci svega toga, ali nešto konkretno u smislu promjena ne očekujem’’- ocjenjuje Tabak.

A šta sa Crnom Gorom?

Pitanje članstva u NATo ne rješava se isključivo ratifikacijom u parlamentima zemalja članica, napominju naši sagovornici.

Veliki proces prethodio je tome, pa su sve zemlje članice imale hiljadu prilika da ocijene napredak Crne Gore i da kažu ako imaju nešto protiv članstva. Međutim sve članice su se ssaglasile da Crna Gora pripada u NATO, i pozvali su je. Tako da je 99,9% posla završeno kada je posrijedi članstvo Crne Gore u Alijansi.

’’To pitanje u parlamentima zemalja članica svih, pa tako i SAD, je samo formalno pitanje, čista birokratija. Dakle to je samo nešto o čemu treba glasati pozitivno i to je to. Evo kao najbolji primjer mogu da navedem Hrvatsku. Ni u Hrvatskoj pitanje crnogorskog protokola nije bilo na dnevnom redu onda kad je planirano zbog nekih unutrašnjih pitanja koja je trebalo da budu riješena. Ali to nije značilo da Hrvatska ima bilo šta protiv toga, već je to u svim parlamentima, kako u Hrvatskoj tako i u SAD mislim, formalno pitanje., mala tačka o kojoj nema nikakvog spora. Bilo šta drugo zaista bi bilo nešto bez presedana, nešto potpuno neuobičajeno, van svih standarda, normi i običaja. To bi predstavljalo lom sa kompletnom strukturom i djelovanja u savezu i samog saveza. Siguran sam da Crna Gora nije toliko sporno pitanje, a mislim da Tramp što se saveza i saveznika tiče ima mnogo aktivnijoh bolnijih dinamičnijih tema kojima se mora baviti ’’- kaže Tabak.

Ratifikacija protokola je završena stvar- poručuje i Aleksandar Radić.

’’Ratifikacija crnogorskog ptotokola je nešto što je praktično završeno. Ne mislim da je to pitanje na Balkanu oko kojeg će se lomiti američka administracija’’-zaključio je radić.

Podsjetimo, ostalo je da još pet zemalja članica ratifikuju protokol- SAD, Njemačka, Španija, Kanada i Holandija.

Mirjana Dragaš