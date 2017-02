Polemike o tome da li su Srbi manjina traju gotovo od samog donošenja Ustava prije deset godina. Manjinske zajednice pominju se u Ustavu, ali nijesu precizno definisane.

Na naše pitanje da li bi odredbe iz Ustava trebalo mijenjati i precizirati ko su manijne u Crnoj Gori, te da li bi takav potez mogao proizvesti neke tenzije, ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka kaže:

“Manjine kao što je albanska same su se deklarisale da su nacionalne manjine u Crnoj Gori, kao što su i Hrvati i Bošnjaci. Ne vidim zašto bi postojala bila kakva opasnost i kada bi se Srbi izjašnjavali, apsolutno nijedan vid opasnosti ne vidim“, kazao je Zenka za Portal Antena M.

Zenka se osvrnuo i i na izjavu Vučića koji je nedavno nakon razgovora sa crnogorskim kolegom Duškom Markovićem rekao da su Srbi manjina, da bi dan kasnije objasnio da je u pitanju lapsus, te da on ne smatra Srbe u Crnoj Gori manjinskim narodom.

“Što se tiče izjave predsjednika Vlade Srbije, ona oslikava stanje u Crnoj Gori. Političke partije koje predstavljaju interes Srba u Crnoj Gori ne prihvataju da budu manjine u Crnoj Gori, na drugoj strani imamo Srpski nacionalni savjet. Smatram da je to više pitanje za same Srbe, na koji oni način žele da definišu svoj status u Crnoj Gori. Imaju zakonske preduslove, ali i one koje im omogućava Ustav Crne Gore, kao i Zakon o manjinama da se opredijele onako kako žele i kako se osjećaju“, poručuje Zenka.

Da podsjetimo, nakon što je juče portal princip.me objavio priču o tome kako je Aleksandar Vučić još 2007. učestvovao u formiranju Srpskog nacionalnog savjeta i tada potpisao dokument u kojem piše da su Srbi manjina u Crnoj Gori, taj portal došao je do dokumenta koji pokazuje da je to isto uradio i lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić!

Portal princip.me objavio je dokument, odnosno dopis Andrije Mandića Ministarstvu za ljudska i majinska prava i tadašnjem ministru Suadu Numanoviću od 12.04.2013.

O tome detaljnije možete pročitati OVDJE.

Jelena Ćetković