U međuvremenu, portalu Antena M stiglo je saopštenje iz Tužilaštva u kome se navodi da su Mandićev vozač, kao i još jedna osoba - Ananije Nikić osumnjičeni za stvaranje kriminalne organizacije!

''Specijalno državno tužilaštvo izdalo je nalog za lišenje slobode dva lica, A.N. i M.Č., zbog postojanja osnovane sumnje da su učinili krivično djelo – stvaranje kriminalne organizacije. Jedno lice, M.Č., lišeno je slobode u Podgorici i uz krivičnu prijavu privedeno specijalnom državnom tužiocu, koji ga je saslušao i nakon toga donio rješenje o zadržavanju do 72 sata. Drugo lice, A.N., nije lišeno slobode jer, prema raspoloživim podacima, nije u Crnoj Gori''- navedeno je u saopštenju Tužilaštva.