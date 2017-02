Devetnaest odbornika Skupštine opštine Petnjica (15 odbornika DPS-a i po dva odbornika SDP-a i SD-a), danas su podnijeli inicijativu za razrješenje Muhovića sa funkcije predsjednika lokalnog parlamenta.

U obrazloženju inicijative se navodi da je Muhović u svojim izjavama, koje je dao sa pozicije predsjednika Skupštine, izazvao lavinu negativnih komentara u Crnoj Gori i šire, "i time bacio ljagu na čitav Bihor, na njegove građane i na sve Bošnjake".

Oni su zahtjev za sazivanje vanredne sjednice poslali poštom, jer, kako su saopštili, u više navrata nijesu uspjeli da u skupštinsku službu dostave dopis.

"Vrata skupštinske službe su cijeli dan zaključana što je još jedan u nizu dokaza da skupštinska služba ne radi svoj posao. Zato smo morali poslati ovu inicijativu za smjenu Muhovića poštom", saopštili su odbornici.

Muhović je kazao da su odbornici DPS bili kod njega i upoznali ga sa inicijativom.

"S obzirom na to da je sekretar Skupštine na odmoru, rekao sam im da nema uslova za prijem inicijative i njeno zavođenje. Takođe, skupštinska služba ne postoji i zlonamjerne su tvrdnje podnosioca inicijative da služba skupštine ne funkcioniše, a dobro je poznato da je DPS opstrurirao formiranje službe skupštine. Ovo je jedinstven slučaj da službu skupštine čine samo predsjednik i sekretar. U ponedjeljak će sekretar skupštine doći na posao i sve će biti u skladu sa procedurom", kazao je Muhović za Radio Petnjica.

On je rekao da zabrinjava to što je DPS krenuo u rušenje Bošnjačke stranke na svim nivoima, "počevši od bjelopoljskog odbora, gdje su BS zamijenili SD-om".

"Iz petnjičkog odbora DPS-a uporno govore o nekakvom širenju mržnje i narušavanju multietničkog sklada, što je u najmanju ruku smiješno i predstavlja klasične izlive poltronstva i izdajništva. Oni su ti koji bi da sprovode njegoševske ideje u Bihoru, koje nedvosmisleno pozivaju na netrpeljivost i narušavaju multietnički sklad u Crnoj Gori. Ovakav jednostran potez OO DPS-a bi trebao biti spriječen od strane njihove centrale u Podgorici, a mi smo upoznali i centralu Bošnjačke stranke. Sada je sve u rukama predsjednika Bošnjačke stranke, a BS odlučuje vlast na državnom nivou. A što se tiče gušenja bošnjaštva i slobodne riječi u Bihoru, da im poručim da su vrlo mali za to i da neki procesi tek kreću", rekao je Muhović.