Reagovanje prenosimo integralno.

Zmajček na radijatoru

"Rano jutro. Pola šest, 1986. godina. U „ruskim“ kulama, na šestom etažu, odzvanja, uporno, muklo meketanje dvogodišnje koze svezane na terasi Željka Ivanovića. Dok oblači plavi kombinezon sa inicijalima R. D. na lijevom reveru, suvonjavi i upadljivo dugački Kraljevčanin žuri da otvori vrata, i već sprema izvinjenje, jer po navici zna da je na vratima predsjednik Skupštine stanara drug Perović (ali nije Miško), koji će mu još jednom uputiti oštar protest da kozu ili skine sa šestog sprata, ili da je najzad pomuze.

Uzalud novinar „Radoja Dakića“ objašnjava da je muze svako veče, i da osim nekoliko kapljica mlijeka koje mu ostanu na dlanovima, ništa drugo nije u stanju da iscijedi iz ove sad već klaustrofobične životinje. Takođe se kune da je nikad nije zlostavljao, kao što su se mogle čuti glasine stanara po zgradi, valjda zlurado inspirisane tada popularnim filmom Živka Nikolića.

Kako bi ubijedio druga Perovića u svoju nevinost, fabrički novinar Željko Ivanović ga poziva da se lično uvjeri da govori istinu, istinu i samo istinu. Pošto Statut Skupštine stanara dozvoljava uviđaj u ovakvim situacijama, drug Perović, preskačući prese, konzerve, lonce i sabrana djela Maksima Gorkog u dnevnom boravku, izlazi na terasu, dok se kozje meketanje pojačava srazmjerno brzini njegovih koraka. Kad su se najzad srele oči druga Perovića s rogovima histerične koze, došlo je do evolutivnog veleobrta. „Ali druže Ivanoviću, ovo, ovo... nije koza. Ovo je jarac!“ boreći se za vazduh jedva izusti sad već pokojni drug Perović.

Zrelo jutro, pola deset. Poslovni centar „ Verde“, 2017 godina. Zatvoreni bazen. Dva sredovječna plivača, mlitavim zamasima ruku plivaju jedan pored drugog; jednom se upadljivo bijeli glava dok se drugom ističe vrat konture ždrala koji je pobjegao iz ekspres-lonca. I Rej Čarls bi pogodio da su u bazenu Duško Marković i Željko Ivanović, jedan od vlasnika ND „Vijesti“.

Upražnjavajući zdrave stilove života, ali i uvažavajući bezbjedonosne elemente (jer ih u bazenu ne mogu prisluškivati), piju sok od zove i dogovaraju smjenu generacija u opoziciji. Pošto su došli do zaključka da DF nije spreman za bilo kakve dogovore, ministarska mjesta i promjenu svoje autonomne politike, odlučili su da jednim dijelom preko Katnića, a drugim preko njihovih opozicionih favorita iz Soroševog šinjela, krenu u obračun sa DF-om. Umjesto društvenog posrnuća, referenduma o NATO-u, protesta i borbe prsa u prsa sa režimom, sad treba upoređivati visibabe na Bjelasici sa pečurkama na Kilimandžaru. Zimi građanima dijeliti “Ferveks”, a ljeti kondome i narukvice sa logom “Vijesti”.

U međuvremenu uraditi sve da poslanici i ljubeznici ovog koncerna postanu dio Markovićeve Vlade, kako bi se za početak oprostile stotine hiljada evra poreza, zaturile krivične prijave, abolirali pojedini novinari od veza s nekim kriminalnim klanovima, a onda i dugoročno dogovorio krupni biznis. A sve bi se to odvijalo pod rašom američke ambasadorke, gdje se, gmižući, međusobno sudaraju ovi medijski i politički planktoni, iako im je za te aktivnosti Elektroprivreda obezbijedila besplatnu struju. Ulaznica na taj ranč iluzija je ubrzano i brutalno pljuvanje na daljinu po liderima DF-a, Srbiji i Rusiji. Naravno, da ne griješim dušu, ponekad i kod Željka Ivanovića naiđu epski refleksi povratka zavičajnim motivima, u skladu s početnim taktovima narodne pjesme : „Nad Kraljevom živa vatra seva...“ Tako je ljetos Željko Ivanović za 100 rubalja svojim marinirano njunjavim glasom u čast DF-a pjevušio „Vstavaj strana ogromnaja“, a za 1000 rubalja bio spreman da na stolu igra kazačok u majici sa likom Putina.

Naravno, i to je bila ljepša slika od one gdje se Ivanović otmjeno nag šepuri Adom Bojanom zaklanjujući svojom pozadinom krvavo sunce na zalasku. Zato sam kao Mitja Karamazov s bezbjedne daljine i gađenjem bacao kopejke u pravcu Željka Ivanovića, u kojima se valjao poput „бегемота“ kličući : „спасибо“. Jer ako što zna ovaj pasuljoproždirač, zna da uklizava, laska, šeni i izvodi trbušni ples, ne bi li mu ko od gazda na kraju tačke zalijepio Džordža Vašingtona na čelo. Slažem se, komplikovanije se zahvaliti na ruskom nego na njemačkom, koji je Željko Ivanović vježbao poput Radosava. Zato nemam dilemu da Ivanović u svom dupleksu u carskom Beču sad vježba zahvaljivanje na turskom (tamo je valuta lira), a otmenim hodnicima zgrade odzvanja meket jarca iz ruskih kula, iz kojeg je jedino on uspio iscijediti rijetke kapi mlijeka.

Samo da ne čuje predsjednik Skupštine stanara her Bauer, jer on nije kao drug Perović, odmah će zvati veterinara, a oni tamo na Zapadu, bez pitanja ubrizgavaju goveđe injekcije.

Istina je čudo, moj бегемоте."