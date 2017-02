Mandić nije htio da odgovori na konkretno pitanje-planiraju li da, ukoliko neko iz DF bude procesuiran, ustanu i izazovu sukobe na ulicama?

"Naše reakcije će biti takve da će o njima biti upoznata javnost u Crnoj Gori. Ja očekujem da će se, ipak, neko u Tužilaštvu dozvati pameti, kako se ne bi unaprijed razvijao scenario građanskih sukoba", rekao je Mandić.

Na pitanje zašto se uredno odazivaju sudskim procesima za nemire tokom 2015., a najavljuju nemire ako budu procesuirani zbog onoga što se planiralo uoči 16.oktobra, predsjednik NOVE kaže da ništa nije planirano.

"Sve je to izmišljotina DPS-a i Specijalnog državnog tužioca. Jedinu korist je od svega imao Milo Đukanović i njegova partija. Hapšenje Čađenovića-to je bila kap koja je prelila čašu"!

Na opasku da prijetnjom neredima ukoliko budu procesuirani, sebe stavljaju van zakona, te da, ne pristajući da u regularnoj proceduri, uz pomoć advokata dokažu nevinost, zapravo poručuju kako ne priznaju državu i institucionalni put do pravde, Mandić je uporan da SDT Milivoje Katnić nema dokaze.

"Katnić je potpuno promašio kada je obećao da ima kompletnu dokumentaciju o državnom udaru. Kada se ispostavilo da jesenji državni udar ne može da se zaokruži ni banalnim dokazima, prešlo se na izmišljanje proljećnog, na osnovu izjave nekakvog čovjeka koji je gostovao u TV emisiji. Taj čovjek je napisao 30-ak knjiga u kojima je pola Srbije osumnjičio, i na osnovu toga pola Srbije bi trebalo pohapsiti. To je za državnog tužioca bila slamka spasa. On je zacrtao na samom početku da nas optuži, i sad šteluje i izmišlja dokaze", poručio je Mandić.

Slavko Nikić će dati izjavu

Mandić je u emisiji otkrio, kako je rekao, ekskluzivu.

Kako je naveo, bivši srpski obavještajac Slavko Nikić uskoro će dati izjavu povodom cijelog slučaja.

"Čitav proces koji pokreće tužilac počiva na izjavi Slavka Nikića i on će vrlo brzo dati kompletnu izjavu o čitavom slučaju. Dajem vam ekskluzivu. Dobro sam obavješten, znam šta radi tužilac, pratim njegovu kampanju, znam kome želi šta da podmetne", tvrdi Mandić ne otkrivajući izvore.

Osvrnuo se i na sastanak u Beogradu sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Upitan je kako je Vučić reagovao na Mandićeve uvjerenje da se u Crnoj Gori dogodio "lažni državni udar".

"Od Vučića sam dobio odgovor da on nema saznanja da je bilo koja politička stranka učestovala u onome što se istražuje u Crnoj Gori. Nisam ga pitao što ga je uplašilo kada je saznao šta se spremalo u Crnoj Gori. Nije ni on mene pitao za moje emotivno stanje, pa nisam ni ja njega", odgovorio je Mandić.

Ananija Nikića upoznao u kabinetu, ne zna gdje je sad

Objašnjavajući kako je u Ananija Nikića, čovjeka koje ga je upoznao na protestima, stekao tako brzo povjerenje da ga angažuje kao prevodioca na sastancima sa ruskim zvaničnicima, Andrija Mandić kaže da je bio jako dobar u poslu koji mu je povjeren.

"Kod nas je bio prevodilac i putovao je pet-šest puta sa nama u Moskvu. Sve što je rekao, sve je završio, vrlo precizan...Ali i protiv njega se vodi kampanja, navodi se kao problematičan tip FSB-a. Nijesam ga upoznao na ulici, već u kabinetu", objasnio je Mandić.

U činjenici da ruskoj strani nij bio sporan Ananije Nikić (iako je sama za prevodioca angažovala čovjeka iz Putinovog kabineta, ta su pitanja u međunarodnim odnosima jasno regulisana, a Rusi ih se, obično, tvrdo pridržavaju) lider NOVE ne vidi prostor za spekulacije o tajnim vezama njihovog prevodioca i Moskve.

"Delegaciju crnogorsku ne sastavljaju Rusi, nego mi. I Milan Knežević i ja smo odabrali Nikića", tvrdi Mandić.

Mandić zna da je Nikić komunicirao sa ostalim opozicionim strankama, ali ne zna da li im je prevodio.

Ne zna gdje se Nikić sada nalazi, ali vjeruje da će se brzo oglasiti, jer je kompromitovan.

Izjava o glavama je upozorenje

Da li je rečenica, koju je izgovorio na presu, u utorak:"za svačiju glavu iz Fronta odletjeće još nečija" otvorena prijetnja? Andrija Mandić bi je radije okarakterisao kao upozorenje.

"Jedna novinarka je na toj press konferenciji insistirala da se odredimo prema tome da li smo mi uplašeni, ili nijesmo, i ja sam odgovorio onako kakvo je prikladno bilo u tom momentu, za tu situaciju. Mi se nimalo ne šalimo kad kažemo da mafija ima Crnu Goru i kontroliše je. Da je ovako, na nekoj konferenciji, odgovorio pokojni Duško Jovanović ili Pavle Bulatović, možda bi i danas bili živi. Mi jednostavno ne vjerujemo da institucije ove zemlje rade podjednako za sve. Ko meni garantuje da mene neće, večeras kad izađem iz studija, neki narkoman koga je angažovao neko, ubiti?", rekao je Mandić.

Upitan je da li dobili neki signal iz Brisela ili Vašingtona da bi im se istrajnost u bojkotu parlamenta mogla politički isplatiti.

"Nismo dobijali takav signal, dobijali smo preporuke da bi trebalo da se vratimo u Parlament, da čitavu stvar treba da riješe insitucije sistema, ali smo odlučili da istrajemo. Vjerujemo da će upravo strane institucije prihvatiti naš zahtjev da se izbori u razumnom roku ponovo organizuju", uvjeren je lider NOVE.

Daka će biti nosilac liste u Nikšiću

Mandić vjeruje da će kandidat za gradonačelnika Nikšića, koalicije predvođene DF-om, biti biznismen Miodrag Davidović.

"Svi konstituenti koalicije su za to. Ja mislim da će on to da prihvati i najbolje da to čujemo od njega. On nema problema sa dolaskom u Crnu Goru, osim ako tužilac ne smisli nešto novo i za njega", poručuje Mandić.

Pomirenje Srba i Bošnjaka odlična ideja

On je najavio da će se uskoro znati više o ideji pomirenja Srba i Bošnjaka u Crnoj Gori.

"To je jedna odlična ideja koju su pokrenuli intelektualci koji se ne bave politikom. Ja sada ne bih govorio o imenima, uglavnom se radi o ljudima sa sjevera Crne Gore", zaključio je Mandić ne želeći da otkrije više.

Bojana Komnenić