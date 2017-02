Na vanrednoj sjednici Parlamenta, poslanici su se izjašnjavali da li liderima Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću da skinu poslanički imunitet i tako omoguće njihovo privođenje, koje ima u planu Specijalno državno tužilaštvo, a povodom dešavanja uoči parlamentarnih izbora prošle godine.

Na počerku sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red.

Predsjednik Ivan Brajović kazao je "da nije prijatno kada se razgovara o skidanju imuniteta poslanicima".

Luiđ Škrelja iz DPS-a, pročitavši zahtjev SDT-a, kazao je "da postoje osnovane sumnje da su Mandić i Knežević postali članovi kriminalne organizacije sa ciljem vršenja krivičnog djela terorrizma i da su prihvatili da organizuju proteste koji će biti iskorišćeni za napade na Skupštinu.

-Administrativni odbor je jednoglasno odlučio da predloži da Skupština da odobrenje za pokretanje krivičnog postupka i određivanje pritvora Milanu Kneževiću i Andriji Mandiću zbog stvaranja kriminalne organizacije. Podsjećam javnost na pretpostavku nevinosti, dok s ne dokaže suprotno. Skupština ne sudi niti kvalifikuje, nego omogućava da se pravda traži u pravosudnim olrganima, kazao je Škrelja.

DPS za skidanje imuniteta: Radi se o djelima protiv države

Branimir Gvozdenović iz DPS-a kaže da je težina krivičnih djela veoma ozbiljna.

"Neukidanje imuniteta bi značilo sprječavanje tužilaštva da te sumnje dokaže. Ne možemo ćutati i dozvoliti da se sve ne ispita do kraja, to i javnost očekuje. Imunitet ne smije biti smetnja posebno kad se radi o djelima protiv države. Pozivam DF da se uzdrži od teških riječi. Neće Crna Gora dozvoliti bilo kakvu nestabilnost. Ni Skupština nema pravo da ometa proces. Zato će poslanici DPS-a glasati za skidanje imuniteta ", poručio je on.

Za skidanje imuniteta i manjinske stranke

Nedžad Drešević iz Bošnjačke stranke kazao je da će podržati prijedlog za skidanje imuniteta.

"Smatramo da je to samo pomoć u postupuku koje vodi tužilaštvo i sudovi, što ne znači da prejudiciramo bilo šta. BS, HGI i albanske stranke smatraju da će sudski epilog rasvijetliiti ovaj slučaj uz iskrenu želju da naše kolege dokažu svoju nevinost" , kazao je on.

"I ja se pridružujem važim željama da se što prije dokaže njihova nevinost", dodao je predsjednik Skupštine Ivan Brajović.

SD: Nema razloga za galamu, neka na sudu dokažu nevinost

Njegov partijski kolega Vujica Lazović kaže da je jasno da je cilj da se Crna Gora destabilizuje kako bi se zaustavio njen evroatlanski put.

"Ne treba praviti dramu, posrijedi je jedna proceduralna odluka, moramo poštovati pravnu državu. Predlažem da se izvinete ispred Parlamenta za izjave upućene tužilaštvu ovih dana", kazao je Lazović obraćajući se Brajoviću.

"Nema razloga za galamu. Klub SD i Liberalne partije podržaće skidanje imuniteta poslanicima, a da oni u sudskoj proceduri dokažu svoju nevinost", naveo je Lazović.

Aministrativni odbor prethodno je razmatrao i odobrio krivično gonjenje poslanika Demokratskog fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića, odnosno skidanje imuniteta.

Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić tražio je skidanje imuniteta Mandiću i Kneževiću zbog, kako je obrazložio, krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije i pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore, izvršenog putem podstrekavanja.