Poslanica će biti, kako nam je kazala Šćepanović, privedena na razgovor zbog njene prijave.

Ispričala nam je i šta se dogodilo u holu Skupštine kada je na nju, prema njenim riječima, nasrnula Jočić.

„Stajala sam sa strane kad mi je prišla jedna žena koju ne poznajem i tiho me pitala: Jeste li vi Marta Šćešanović. Rekla sam: Jesam, izvolite. Žena je odjedanput osula paljbu po meni, više i ne znam šta je sve rekla, da bi me potom udarila šakom u lice. Ne znam što bi se sve dešavalo da pored mene nije bilo pripadnik skupštinskog obezbjeđenja koji je Jočićku spriječio da nastavi da me fizički napada”, dodala je ona.