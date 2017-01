Iako kaže da će Srbija igrati konstruktivnu ulogu u rješavanju problema u regionu, i da se ne radi ni o kakvoj osveti, Dačić ipak navodi da jedva čeka "kada će se pojaviti u međunarodnim organizacijama neki stav koji je važan za Makedoniju, ili za Crnu Goru, pa ćemo da vidimo kako će se Srbija postaviti".

Glavni razlog za ovakve stavove koji, doduše, odudaraju od onoga što je politika Vlade Srbije je Kosovo. Dačić je, zapravo, ljut na Crnu Goru i Makedoniju zbog njihovog priznanja Kosova, koje se nije desilo baš tako skoro, ali i zbog podrške članstvu Kosova u Unesku, što jeste bilo skorije, ali nije neka naročita novina.

Reciprocitet, prijetnje ili nešto treće

U tumačenju ministra spoljnih poslova riječ je o reciprocitetu, a suštinski se radi o prijetećim signalima koji stižu prema susjedima. Da li su oni zaista ozbiljni i da li će se realizovati, sagovornici "Blica" kažu da je vjerovatnoća mala, a ove riječi tumače kao sve veće "zaglibljivanje".

- Srbija jeste članica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ali ne i Savjeta bezbjednosti UN, tako da ne znam šta bi mogla ozbiljno da uradi. Možda u Savjetu bezbjednosti možemo da lobiramo kod velikih sila, ali svaki veto mnogo košta. Mi nijesmo ni članica EU, niti imamo veliki uticaj i snagu, tako da mi nije baš najjasnije na šta je ministar mislio. Istina je da imamo dobre odnose sa Njemačkom, ali ne vjerujem da će se oni staviti na našu stranu kada su u pitanju ovakve stvari - priča Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.

Pokazivanje mišića najslabijima

Kako kaže, ovde je posrijedi pogrešna politika i potpuno pogrešan stav "da mi vratimo svima milo za drago".

- To je i u suprotnosti sa onim što je politika Vlade Srbije. Pitam se šta može biti sa Bugarskom i Ruminijom ako nas u nekom trenutku zablokiraju. Najlakše je pokazati mišiće prema najslabijima, što je Srbija pokazala kada su svojevremeno mnoge države priznale Kosovo. Tada su svima upućeni protesti, samo su ambasadori Crne Gore i Makedonije protjerani - kaže Popov, istakavši da treba graditi odnose, ali i da je ovo put u potpuno suprotnom pravcu.

Kako navodi, ni Crna Gora ni Makedonija nijesu bile oduševljene time što su priznale Kosovo, a u tome su imali i unutrašnje i spoljne pritiske.

Srbija da štiti svoje stanovništvo

Sa njim je saglasan naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju Milan Gulić, koji navodi da se priznavanje Kosova i podrška njegovom članstvu u Unesku radilo "uz savjete spolja", i da to nije bila samostalna odluka. Prema njegovom mišljenju, Srbija treba da radi na zaštiti sopstvenog stanovništva koje živi u tim zemljama.

- Jedino što Srbija može jeste da štiti manjine, naročito u Crnoj Gori gdje su u velikoj mjeri obespravljene. Međutim, to neće postići na ovaj način o kome priča ministar, niti bismo bilo šta imali od toga. Da li je rješenje da se sjutra Crna Gora suoči sa albanskim separatitzmom, a mi to da podržimo? Naravno da nije. Ovo više liči na "pucanje iz prazne puške" - priča on.

Iskakanje iz orkestra?

Kako navodi, teško je reći da li je u Dačićevim izjavama posredi lični stav, "iskakanje iz orkestra" ili je sve planski osmišljeno.

Na pitanje da li je srpski šef diplomatije zapravo govorio diplomatskim jezikom o odnosima sa susjedima, Gulić kaže da "malo šta u balkanskim okvirima zvuči kao diplomatski jezik".