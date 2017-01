- Niko nije vrijeđan. Za Albance je uvreda što se na njemu nalaze freske iz manastira na Kosovu i Metohiiji - rekao je Vučić i postavio pitanje ko je izgledom voza mogao da bude ugrožen.

- Mogli smo taj voz da proguramo do Kosovske i Mitrovice, ali to nije naš interes. Bilo bi mrtvih na sve strane - naveo je Vučić.

Predsjednik Vlade Srbije je u emisiji na Televiziji Pink istakao da je neko tražio dovoljan razlog da započne sukobe na sjeveru Kosova.

- Imam dovoljno konkretnih i čistih razloga za to - naveo je Vučić i dodao da je Srbija zahvaljujući svojoj mudrosti i želji uspjela da izbjegne sukobe i sačuva mir.

Premijer Srbije je rekao da je jedinica KPS poslata mimo dogovora.

Kako je dodao, sa NATO i EU je dogovoreno da Albanci kada šalju silu na sjever Kosova moraju da imaju saglasnost NATO i lokalnih Srba. Tražili smo i da tamo nikad ne smiju da se pojave ROSU, istakao je Vučić.

- Naša namjera je bila da voz ide iz Beograda za Kosovsku Mitrovicu. Nisam znao kako voz izgleda, vidio sam na televiziji. Iznenadio sam se, ali ne vidim da je to neki grijeh - naglasio je Vučić.

- Da nisam molio Srbe da se povuku, imali bismo rat - rekao je premijer Srbije i dodao da su Albanci bili naoružani.

- Neko mora da kaže stanite, nemojte da provocirate sukobe. Ako je kriv izgled voza što mi je smiješno, to znači da mi Srbi imamo usađen neki osjećaj krivice. Voz nam je crveno-plavo- bijeli, imamo slike fresaka unutra, a to što su oni došli sa mitraljezima, naoružani do zuba, na teritoriuj gdje ne bi smjeli da dođu bez dozvole lokalnog stanovništa to je demokratija, a mi smo kriv jer voz izgleda tako - rekao je Vučić.