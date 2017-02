Dejan Lovren je za klupsku TV ispričao svoju životnu priču, kako je od izbjeglice iz BiH došao do statusa fudbalske zvijezde. Pritom je izrazio i podršku izbjeglicama iz Sirije, Avganistana... Prethodnih mjeseci tim ljudima podršku su izrazili i Lionel Mesi , Real Madrid..., dok je Tijago Alkantara izjavio:

"Moramo im pomoći koliko god možemo. I što god napravimo, neće biti dovoljno da imaju normalan život kakav zaslužuju."



Upravo je jedan takav izbjeglički val Evropu, posebno zapadnu Evropu pogodio i devedesetih godina 20. vijeka. Tada je tokom procesa demokratizacije bjesnio rat u nekoliko država Afrike, ali i u bivšoj Jugoslaviji.



I tada su roditelji sa malom djecom napuštali domove u potrazi za boljom, sigurnijom budućnošću, a kada danas pogledamo u tom smjeru vidimo da je fudbal bio jako bitan aspekt u cijelom procesu socijalizacije. Evropske zemlje pružile su kvalitetne uslove rada mladim igračima, koji možda sada i ne bi bili tamo gdje su da nisu prošli kroz svu izbjegličku torturu.



Kristijan Benteke igra u Premijer ligi, a preko Liverpula je došao u Kristal Palas gdje je ove sezone postigao devet pogodaka, no prije 22 godine nije mogao ni zamisliti da će mu život krenuti u tom smjeru.

Naime, Benteke je jedan od najpoznatijih 'igrača izbjeglica'. Benteke je 1993. godine, kao trogodišnjak s roditeljima pobjegao iz ratom zahvaćenog Konga (tadašnji Zair) u Belgiju. Iako nisu bili pod direktnom opasnošću, Kristijanov je otac, koji je tada bio vojnik, predvidio je da će borbe brzo stići i do njih pa nije htio rizikovati sa životima svoje porodice.



Porodica se preselila u belgijski Lijež gdje je već živjelo nekoliko članova porodice, a Kristijan nikada nije posjetio zemlju u kojoj se rodio. Igra u reprezentaciji Belgije za koju je u 30 susreta postigao devet pogodaka.

Đerdan Šaćiri je rođen 1991. godine u Gnjilanu, koji se nalazi u jugoistočnom Kosovu, a porodica Šaćiri koja je porijeklom bila Albanci pobjegla je iz zemlje 1992. godine. Kosovo je u godinama pred raspad Jugoslavije bilo dosta nesigurno područje, a nemiri su se čestalo javljali sve od 1981. godine.



Porodica koju su činili Đerdan, njegovi otac i majka, dvojica braće i sestra se doselila u Švajcarsku, u gradić Augst u blizini Bazela. Tamo je igrač Stouk Sitija dobio priliku da zaigra fudbalt, a skauti Bazela su ga zapazili kada je imao samo osam godina.

"Jako se dobro sjećam dana kada me je Bazel zapazio. Plakao sam i nisam želio otići, ali me otac na kraju uspio nagovoriti. Nakon toga se svakog dana sa mnom vozio u busu dok sam odlazio na treninge," rekao je jednom prilikom švajcarski reprezentativac.



Nakon Basela je Šaćiri otišao u Bajern Minhen i svi su mu predviđali zvjezdanu karijeru, no stigao je pad forme pa je iz Bajerna otišao u Inter da bi ovog ljeta potpisao ugovor s engleskim Stoukom.

Upravo je prostor bivše Jugoslavije jedan od onih koji je tokom 90-ih godina uzrokovao najveći broj migracija. Bjesnio je rat, a najgore je bilo u Bosni i Hercegovini odakle je, prema službenim podacima, izbjeglo 2,2 miliona ljudi.



Veliki je broj sadašnjih reprezentativaca BiH bio među tim ljudima, ali ne i Edin Džeko, kapitan zmajeva koji je djetinjstvo proveo u ratnom Sarajevu i kao šestogodišnjak preživio masakr djece u sarajevskom naselju Otoka.



"Sjećam se da sam puno plakao kao dijete jer je svakog trenutka postojala mogućnost da te neko ustrijeli. Majka mi je spasila život kada mi jednom nije dopustila da igram fudbal s prijateljima na livadi. Par minuta kasnije granata je pala na tu livadu i mnogi moji prijatelji su poginuli", prisjetio se jednom prilikom Džeko svojih ratnih dana u Sarajevu.



Džeko je umjesto u prestižnim akademijama svoj zanat brusio na betonskom pločniku koji je bio prepun rupa od granatiranja. I uspio je! Dom i porodicu je napustio kao 18-godišnjak kada se zaputio u Češku gdje su mu trebale samo dvije godine da svojim igrama privuče pažnju Feliksa Magata i Volfsburga, ostalo je istorija...

Za razliku od Džeka, svoje su domove u Bosni i Hercegovini u ratnim godinama morali napustiti Asmir Begović, Vedad Ibišević, Haris Medunjanin, Dejan Lovren, Vedran Ćorluka i Mario Stanić.

Begović je kao četverogodišnjak protjeran iz rodnog Trebinja, sa porodicom se najprije zapustio u Njemačku, a potom i u Kanadu gdje je igrao i za mlađe nacionalne selekcije. Karijeru je izgradio kroz engleske klubove koji su ga doveli i do državnog prvaka Čelsija.



"Bio sam dijete, ali znam da su gradovi u mojoj zemlji bili bombardovani, a ljudi se se morali kriti pod zemljom," rekao je Begović u jednom intervjuu za britanski Independent.

Svoje rodno mjesto je morao napustiti i Vedad Ibišević. Vedo je rođen u Vlasenici u kojoj 1992. godine nije bilo ratnih sukoba, ali bošnjačkim stanovnicima život nije bio nimalo jednostavan. U ratnim godinama ubijeno je blizu 3000 Vlaseničana, a među njima je i Vedin djed.



"Majka je u šumarku blizu kuće za mene i sestru iskopala jamu, široku i dugačku oko metar, a duboku pola metra. Izgledala je baš kao grob. Jednog jutro nas je odvela na to mjesto koje je bilo prekriveno jastucima, i rekla nam da se sakrijemo. Tog su jutra u našu ulicu došli srpski vojnici. Čuli smo viku, psovanje i obijanje kuća. Moj najvažniji zadatak je bio spriječiti trogodišnju sestru da zaplače. Da su nas čuli i pronašli, sasvim sigurno bi nas odveli u logor," prisjetio se rata Vedo prošle godine u intervjuu za ESPN.

Majka je u zamjenu za kuću 'kupila' izlaz iz Vlasenice i dozvolu da otputuju u Tuzlu gdje je Vedo počeo da igra fudbal. Kako ni nakon rata nije bilo normalnog života porodica je otputovala u Švajcarsku, a potom u Sjedinjene Američke Države. Vedada je uspješna karijera kasnije odvela i do Francuske i Njemačke.

Haris Medunjanin je sa majkom i sestrom izbjegao u Holandiju. Imao je sedam godina kada su se 1992. godine uputili iz opkoljenog Sarajeva. Otac mu je ostao u BiH gdje je ubrzo i umro.

"Ništa nismo imali, bez ičega smo izašli iz Sarajeva, a mama je opet pronalazila neke stvari, ja ne znam odakle. Ja sad igram za njih, da one budu srećne, ja sam na drugom mjestu," prisjetio se tokom jednog intervjua Medunjanin koji je igrao za mlađe reprezentativne selekcije Holandije. Od 2009. godine nosi dres rodne Bosne i Hercegovine.

Sa teritorija Bosne i Hercegovine sa svojim su porodicama morali bježati i Dejan Lovren i Vedran Ćorluka.

Lovren je rođen u Kraljevoj Sutjesci, malom mjestu u srednjoj Bosni, a njegova je porodica na početku rata izbjegla u Njemačku. Ispostavilo se da Njemačka ipak nije njihova zemlja spasa jer su se uskoro zbog neispravnih dokumenata morali iseliti. Odlučili su da se nastane u Karlovcu. Prve je fudbalske korake napravio sa sedam godina, a u osmom je razredu osnovne škole dobio ponude Dinama i Zagreba.

"Preselili smo se radi moje sigurnosti. Bio sam srećan u Njemačkoj, ali jednog su nam dana rekli da se moramo iseliti jer nismo imali ispravne dokumente. Ponovni početak je bio težak - nova škola, novi prijatelji. Mama je radila za minimalac, a tata nije mogao naći posao," ispričao je Dejan Lovren prije nekoliko godina.

Vedran Ćorluka se prije dvije godine nakon 22 godine prvi put vratio na mjesto odakle je sa porodicom otišao u izbjeglištvo. Bek je rođen u Doboju, ali je 1992. godine zbog rata preselio u Zagreb. Dvije godine kasnije, kada je imao osam godina, stigao je u Dinamovu omladinsku školu koja mu je bila odskočna daska za veliku karijeru koju je napravio.

"Povratak na mjesto gdje sam odrastao. Napustio sam ovo mjesto kada sam imao šest godina. Povratak u Doboj (Bosna) nakon 22 godine,“ napisao je 2015. godine Vedran Ćorluka na slici kojom je zabilježio posjetu domu, prvi put nakon rata i odlaska iz Bosne i Hercegovine.

Izvor: slobodna-bosna.ba