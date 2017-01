Dejan Zlatičanin u noći između subote i nedjelje, u četiri sata ujutro po našem vremenu, brani pojas šampiona svijeta u lakoj kategoriji, verzija WBC, i, kako navode američki mediji, traži put do zvjezdanih visina.

“Siguran sam da će nakon ove borbe cijeli svijet čuti za mene”, rekao je Zlatičanin, a prenosi “Bleacher report”.

Opisujući njegov put, od profesionalnog debija u Budvi 2008. godine, do pobjede nad Franklinom Mamanijem i šampionskog pojasa, mediji konstatuju da je Zlatičanin u svim dosadašnjim borbama pokazao ogromnu želju da pobijedi, da uspije…

“Prvi put kad smo ga vidjeli znali smo - to je to”, govori jedan od njegovih agenata Aleks Vajsfeld.

U Americi se želja za uspjehom u boksu najčešće povezuje sa željom da pobjegne iz siromaštva ili problema na ulici.

“To nije Dejanova priča. On nije bijesni momak, koji je živio u siromaštvu. On je normalan mladić, iz dobre porodice, koja nikada nije ulazila u probleme”, priča Vajsfeld.

“O velikim borbama, velikim pobjedama i šampionskom pojasu maštam od kada sam počeo da se bavim boksom. Ispunjavam svoje snove”, kaže Zlatičanin.

Iako je u karijeri dobijao opasne borce i nekadašnje šampione, poput Petra Petrova, Rikija Barnsa i Ivana Redkača, Majki Garsija je najveći izazov za Zlatičanina, naglašavaju američki mediji.

Garsija je imao blistav start karijere, bio šampion svijeta u velteru, pobjeđivao Huana Manuela Lopesa, Orlanda Salida i Rokija Martinesa, ali je napravio veliku pauzu.

Skoro dvije godine ga nije bilo, da bi u julu prošle godine, na povratku u ring savladao Elija Rohasa.

I Garsija je, poput Zlatičanina, neporažen - neko će 28. januar morati da se suoči sa nepoznatim osjećajem.

“Majki se nikada nije borio sa udaračem kao što sam ja. Ali, ja sam i strpljiv borac. Ovo je meč u 12 rundi, ima vremena da moja ljevica pronađe put do njegove glave. Možda je Majki poznatiji od mene u Americi, ali ja sam šampion, kod mene je pojas i on to mora da prihvati. Prihvatiće tu činjenicu u subotu, u ringu i na kraju borbe”, rekao je Zlatičanin.

Bleacher report