Kako piše Anadolija, njegov advokat Mustafa Serdar Akdogan je nakon što je njegov klijent dao izjavu policiji, novinarima kazao kako najoštrije osuđuje teroristički napad izveden u novogodišnjoj noći u Istanbulu.



Akdogan je neodgovornim i zlonamjernim ocijenio objavljivanje fotografija njegovog klijenta u nekim medijima i na društvenim mrežama, uz vijesti u kojima je Ramazan I. prikazan osumnjičenim za napad u Istanbulu.

Istakao je da je policiji objasnio kako Ramazan I. nema nikakve veze sa terorističkom napadom.



"Prijavili smo neke od organizacija, privatnih i pravnih lica, koja su neodgovornim ponašanjem i neodgovornim i zlonamjernim korištenjem medija i društvenih mreža oštetila mog klijenta. To je pokušaj izmjena pogleda na dešavanja u Turskoj i direktno nanošenje štete mom klijentu, inače državljanu Kazahstana rođenom u Turskoj", rekao je Akdogan.



On je napomenuo da su objavljene fotografije snimljene sigurnosnim kamerama na aerodromu prije oko tri ili četiri godine. Rekao je i da Ramazan I. zbog poslovnih obaveza boravi u Turskoj, dok njegova porodica živi u Kazahstanu kuda i on često putuje.

Istovremeno, tzv. ID preuzela je odgovornost za napad u noćnom klubu u Istanbulu tokom novogodišnje noći, kada je 39 osoba izgubilo život, a 69 ranjeno.