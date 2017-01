Analizirajući poteze ruskog predsjednika Vladimira Putina zapadnjački su se mediji posljednjih sedmica uvelike bavili kontroverznim ruskim intelektualcem Aleksandrom Duginom kojeg jedni nazivaju “Putinovim Raspućinom”, a drugi “Putinovim mozgom”. Svojom dugom bradom filozof, sociolog i istoričar Aleksandar Dugin (54) uistinu podsjeća na kontroverznog mistika Grigorija Raspućina. No, mnogi analitičari na Zapadu smatraju da je Duginov utjecaj na ruskog predsjednika Vladimira Putina sličan onome što ga je Raspućin imao na rusku carsku porodicu Romanovih, cara Nikolaja II. i caricu Aleksandru. No, internetski forum "Big Think" ide i korak dalje te tvrdi da je Dugin “najopasniji filozof na svijetu”.

Imperijalizam

Aleksandar Dugin ekstremni je ruski nacionalist i zagovornik ruskog imperijalizma. Kao tvrdi tradicionalist, žestoki je kritičar liberalizma koji simbolizira Amerika. - Liberalizam je najveće zlo... Američku imperiju trebalo bi razoriti - izjavio je Dugin nekoliko puta. No, Dugin je podjednako žestok i u osudi komunizma, a iako kritikuje fašizam, pokazuje simpatije prema nacističkom osjećaju za hijerarhiju i njihovu romantiku smrti.

- Treba nam nova stranka. Božja stranka, ruski analog Hezbolahu - naglašava Dugin koji je pozornost zapadnjačkih medija privukao i svojim antinaučnim i antitehnološkim stajalištima. Primjerice, zalaže se za zabranu hemije i fizike, a protivnik je i interneta te biotehnologije.

Aleksandar Geljevič Dugin rođen je 1962. godine u Moskvi. Otac mu je, kako sam tvrdi, vjerovatno radio za sovjetsku vojnu obavještajnu službu, a majka je bila liječnica. Kad je imao tri godine, njegovi su se roditelji razveli. Duginova sjećanja na djetinjstvo nisu lijepa, kaže da je mrzio i svoju porodicu i sovjetsko društvo. - Mrzio sam svijet u kojem sam rođen - rekao je Dugin u razgovoru za "New Yorker". Kao tinejdžer pridružio se krugu ekscentričnih moskovskih intelektualaca koji su podjednako prezirali sovjetski komunizam kao i zapadnjački kapitalizam te pokazivali sklonost prema misticizmu i ezoteriji.

Početkom 1980-ih Aleksandar Dugin pohađao je Moskovski vazduhoplovni institut, ali je izbačen zbog svojih antisovjetskih i desničarskih stajališta. Nakon izbacivanja s instituta neko je vrijeme radio kao čistač ulica i davao instrukcije iz engleskog i francuskog jezika. Inače, uz spomenuta dva tečno govori još sedam jezika, uključujući njemački, španski i portugalski.

Ranih 1980-ih, Aleksandar Dugin oženio se s Evgenijom Debrijanskajom koja mu je 1985. godine rodila sina. No, Dugin nikad ne spominje svoju prvu ženu, vjerovatno i zbog toga jer je Evgenija Debrijanskaja jedna od najistaknutijih ruskih aktivistkinja za prava LGBT zajednice, dok on smatra da su ruski antigej zakoni “sasvim korektni”. - Liberalizam insistira na slobodi i oslobođenju od svakog oblika kolektivnog identiteta. To je sama bit liberalizma. Liberali su oslobodili ljudsko biće od nacionalnog i religijskog identiteta. Posljednji preostali oblik kolektivnog identiteta je rod. Tako je sada došlo vrijeme i da se rod ukine te postane nešto arbitrarno i neobavezno - rekao je Dugin u jednom intervjuu prošle godine.

Od 1987. godine Aleksandar Dugin je u braku s konzervativnom filozofkinjom Natalijom Melentijevom s kojom ima kćer.

Zapad ne valja

Tokom Gorbačovljeve perestrojke (1986. - 1991.) Dugin je prvi put bio na Zapadu, konkretno u Berlinu i Parizu, gdje je upoznao Alaina de Benoista, lidera evropske Nove desnice. Iako ističe da je veliki poštovalac evropske kulture, Dugin je tokom svoje prve posjete Zapadu bio razočaran te ga je doživio “lošijim od Sovjetskog Saveza”.

U razdoblju od 1990. do 2000. Aleksandar Dugin objavio je niz radova i knjiga, među kojima i “Osnove geopolitike” iz 1997. koja je pobudila veliki interes kod političkih i vojnih struktura u Rusiji.

Dugin je zatim postao savjetnik Genadija Seleznjova, predsjednika Dume. Kada je Vladimir Putin 2000. postao ruski predsjednik, Aleksandar Dugin postao je njegov gorljivi pristalica.

- Putin je sve... Putin je apsolutan... Putin je nezamjenljiv - oduševljeno je govorio Dugin koji je 2004. doktorirao sociologiju na Univerzitetu u Rostovu da bi 2008. postao profesor na Univerzitetu Lomonosov u Moskvi i direktor Centra za konzervativne studije.

Aleksandar Dugin osnovao je 2001. Međunarodni evroazijski pokret. Posrijedi je organizaciji koja zagovara ujedinjenje bivšeg sovjetskog područja u jedinstvenu kulturnu i civilizacijsku cjelinu. - Evroazija je teritorija starog Ruskog carstva ili Sovjetskog Saveza.

Možemo je nazvati i velikom Rusijom - pojasnio je u jednom razgovoru Dugin!

Tokom početka rusko-ukrajinskog sukoba 2014. zalagao se za aneksiju ukrajinske teritorije koja je bila dio Ruskog Carstva, pa čak i pozivao na genocid u Ukrajini.

Pobjedu Donalda Trampa u Americi dočekao je s oduševljenjem.

- Iako je tvrd i grub, Donald Tramp kaže što misli, on je nepristojan, emocionalan i očito iskren. Činjenica da je milijarder ništa ne znači. On je različit. On je jedan ekstremno uspješan obični Amerikanac - izjavio je Dugin.

- Za nas je njegova pobjeda radost, to je sreća. Morate razumjeti da Trampa smatramo američkim Putinom - rekao je nedavno Aleksandar Dugin za "Wall Street Journal".