Dan inauguracije, zvaničan početak predsjedničkog mandata Donalda Trampa, obiljležiće mnoštvo aktivnosti u Vašingtonu - od jutarnje službe u crkvi, preko polaganja zakletve i parade, do večernjih balova.

Mada su inauguracione svečanosti već počele i trajaće narednih dana, središnji događaj biće polaganje predsjedničke zakletve danas oko podne po lokalnom vremenu, kada će i zvanično Amerika dobiti novog predsjednika. U suštini, zakletva je i jedini događaj koji mora da se desi - ostalo su prateće svečanosti.

Dvadesetominutni govor

Zakletva se može položiti bili gdje, ali se to uglavnom radi u Kapitolu, zgradi Kongresa, osim u izuzetnim slučajevima kao kada je 1963. Lindon Džonson, tada potpredjsednik, položio zakletvu u avionu poslije ubistva predsednika Džona Kenedija u Dalasu, piše Beta.

Sa Obaminog govora

Zakletva je definisana Ustavom i na engleskom ima 35 riječi, mada ih obično ima 39 sa završnicom "So help me God" (neka mi Bog pomogne). Taj dodatak je prema jednom tumačenju uveo 1789. prvi predsjednik Džordž Vašington. Neki istoričari kažu da je mit da je Vašington koristio te reči, a prvi navodi očevidaca o takvoj vrsti "finiša" potiču iz 1881. s inauguracije Čestera Artura.

Inauguracione aktivnosti počinju jutarnjom službom u crkvi blizu Bijele kuće, kojoj će prisustvovati Tramp, novoizabrani potpredsjednik Majk Pens i njihove porodice. Novoizabrani predsjednik posle odlazi u Bijelu kuću gdje ga dočekuje odlazeći predsjednik, a prema najavama, Tramp i Barak Obama će popiti čaj ili kafu i potom se zajedno uputiti u Kapitol.

Očekuje se 900.000 ljudi

Po okončanju aktivnosti na otvorenom ispred Kapitola, koji uključuju i marševe u izvođenju vojnog orkestra i američku himnu koju će otpjevati Džeki Ivanko (16), slijedi ručak u zgradi parlamenta za Trampa, Pensa i njihove goste s liderima Kongresa. Taj je ručak u stvari prva zvanična prilika da Obama i Tramp, inače neistomišljenici u mnogim stvarima, razmijene mišljenja.

Mapa kretanja

Predsjednik poslije inauguracionih dešavanja u Kapitolu ide pešice do Bijele kuće odakle s potpredsjednikom, porodicama, kao i vodećim predstavnicima vlade i vojske prati inauguracionu paradu u kojoj učestvuju vojnici i civili iz svih 50 saveznih država.

Parada bi trebalo da traje oko 90 minuta, što je kraće nego obično, s obrazloženjem Trampovog tima da novi predsjednik želi da to traje kraće kako bi imao vremena i za posao. Nije isključena mogućnost da između parade i večernjih zabava Tramp iskoristi predjsednička ovlašćenja i krene u sprovođenje nekih od svojih mera.

Veče je rezervisano za inauguracione balove. Zvanične balove organizuje Odbor za inauguraciju i može im se prisustvovati samo uz poziv. Biće tri takva bala i prisustvovaće im Tramp, Pens i njihove porodice. Pored zvaničnih postoje i nezvanični inauguracioni, ali i anti-inauguracioni, balovi koje organizuju razlitiče organizacije i koji su mnogo otvoreniji, ali njima ne prisustvuje novi stanovnik Bele kuće.

Kako je sve nekad izgledalo

Tramp je pompezno najavio dolazak rekordnog broja ljudi u Vašington na njegovu inauguraciju, mada se organizatori spremaju za 800.000 do 900.000 ljudi. Prvoj Obaminoj inauguraciji je prisustvovalo 1,8 miliona ljudi.