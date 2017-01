Kako kaže, strahuje da će ovo biti potpuno novo predsjednikovanje od svih do sad viđenih, uključujući i mandat Džordža Buša i njegov rat u Iraku.

“Mislim da se Tramp neće brinuti ni o diplomatskim običajima, ni ugledu SAD-a, već da će provoditi vrlo jaku izolacionističku politiku. On će s klasičnim saveznicima jako tražiti ekonomske, a možda i političke konflikte. To već jednim dijelom vidimo. On je podržao zagovornike Bregzita - On prezire EU. Zbog toga polazim od toga da će ovo biti vrlo težak predsjednički mandat”, naveo je Janzen.

Očekuje poboljšanje odnosa u rekalciji Amerika – Rusija.

“Ali ne na račun slobode, demokratije i ljudskih prava”, ističe on.

Na Balkanu, dodaje on, još uvijek imamo manje ili više izražene stare nacionalističke režime.

“I na to nas je vrlo jasno podsjetio konflikt od prije nekoliko dana na Kosovu sa srpskim vozom i na drugoj strani reakcija kosovskih Albanaca. Tu je još situacija u samoj BiH, sa Republikom Srpskom, a djelimično i sa Hrvatskom. Do sada je uvijek bilo tako da su Zapad i SAD uvijek govorili: Mi želimo taj sukob dugoročno mirno okončati i u pravom smislu riječi se pobrinuti za političku ravnotežu. Bojim se da sada s Putinom, koji ima vrlo jasno interes da ojača Srbe, i na drugoj strani Trampom, tamo zaista ponovo nastaje neravnoteža, da bi jednostrano i u konačnici Srbi tamo mogli zaoštriti ton, da se oprezno izrazim”, dodaje on.

Smatra i da narednih godina neće biti proširenja NATO-a.

“Tramp za to neće imati interesa. To je za njega drugorazredno i trećerazredno pitanje, a bez SAD-a tamo, prema mom mišljenju, neće biti bitnih sigurnosnopolitičkih pomaka. SAD je uvijek bio vrlo važan dio u NATO-u i ako se on sada povuče ili djelomično povuče onda Savez gubi vrlo jasno na značaju na jednoj strani, a na drugoj strani su sva proširenja dovedena u pitanje, a to znači uspjeh za Putina, vrlo jasno”, kaže on.

Ocjenjuje i da će Tramp Balkan proglasiti “evropskim pitanjem”.

“A s obzirom na to da Evropljani sami u tome nisu jedinstveni, recimo Kosovo nije priznato od strane svih članica EU - to će, prema mom mišljenju, vrlo jasno ići u pravcu da će Rusija faktički tamo ubuduće igrati vrlo jaku ulogu ili imati uticaj”, naglasio je on.