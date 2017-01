19.05 Analitičari: Trampov govor “čist populizam”

Inauguracioni govor novog predsjednika je među najradikalnijim inauguracionim govorima u istoriji, naveli su analitičari CNN.

Osim toga, analitičari CNN koji su uživo pratili ceremoniju inauguracije Donalda Trampa naveli su i da je njegov govor bio “čist populizam”.

Kako ističu, Trampov nastup prilično liči na one iz kampanje, s tim što nije bilo toliko “ja”, bilo je više “mi”.

Takođe, rekli su i da je Tramp kritikovao establišment i govorio protiv Vašingtona dok je stajao u “samom centru tog grada".

18.20 Tramp završio govor

18.19 Zajedno ćemo Ameriku opet učini snažnom, bogatom, ponosnom, sigurnom i velikom!

Tramp je poručio da će se boriti do zadnjeg atoma svoje snage.

"Boriću se za vas i nikada vas neću iznevjeriti. Amerika će opet početi da pobjeđuje, i to kao nikad do sad. Vratićemo radna mjesta u našu zemlju, osnažićemo granice, naše bogatstvo, vratićemo naše snove. Obnovićemo našu zemlju uz dva pravila-kupujte naše proizvode i zapošljkavajte naše radnike. Srž naše politike biće totalna odanost SAD-u. Kada Amerika bude ujedinjena to će značiti da će Amerika biti nezaustavljiva. Nemojte se bojati, zaštićeni smo i uvijek ćemo biti. Štitiće nas naša sjajna vojska i policija, i što je najvžanije štitiće nas Bog", poručio je Tramp.

Narodu je rekao da moraju sanjati velike snove.

"Nećemo prihvatiti političare koji su jaki na riječima, ali ne i na djelima. Vrijeme za isprazne riječi je završeno, vrijeme je da pređemo na djelo. Ne smije niko da kaže da je to nemoguće. Nećemo podbaciti, naša zemlja opet će prosperirati. Upamtimo staru mudrost-bez obzira jesmo li crni, bijeli ili smeđu svima imamo istu krv ljubavi prema državi. Svi imamo iste slobode i svi pozdravljamo sjajnu američku zastavu", rekao je Tramp.

Na kraju svog govora rekao je-zajedno ćemo Ameriku opet učini snažnom, bogatom, ponosnom, sigurnom i velikom!

18.11 Američko krvoproliće prestaje sada i ovdje!

Tramp je na početku svog govora rekao da od danas Amerika kreće u drugom smjeru.

"Suočavaćemo se sa izazovima, ali obavićemo taj posao. Ovdje se okupljamo kako bismo mirno izvršili promjevu vlasti. Mišel i Barak Obama bili su izuzetni i puno im hvala na tome", rekao je on.

Kako je dodao, današnja ceremonija ima posebno značenje.

"Predugo je mala grupa ljudi brala plodove, Vašington je cvjetao ali narod nije učestvovao u tome. Fabrike su se zatvarale, establišment je sam sebe štitio, njihove pobjede nijesu bili vaši trijumfi, bilo je malo razloga za slavlje dok su oni slavili. Sve će se to promijeniti upravo danas i upravo sada. Ovo je vaš trenutak, trenutak naroda i pripada svima vama koji ste se okupili", rekao je on.

Svima je rekao-Sjedinjene Američke Države su vaša zemlja.

"Nije bitno koja je stranka na vlasti, nego da li našom vlašću upravlja narod. Ovaj dan biće upamćen dan kada su ljudi, narod građani, ponovo postali vladari ove nacije, ove zemlje. Vi ste dio pokreta kakav svijet dosad nije vidio. U središtu je ključno uvjerenje a to je da nacija postoji kako bi služila građanima", rekao je Tramp.

Kako je dodao, Amerikanci žele dobra radna mjesta, dobre škole.

"To su pravični zahtjevi za naš narod, ali je to za većinu naroda nedostupno. Američko krvoproliće prestaje upravo sada i upravo ovdje. Više nećemo određivati drugima kako da žive. Mi smo jedna nacija! Branisli smo tuđe granice, a odbijali smo paziti sopstvene", rekao je on.

18.06 I DONALD TRAMP POLOŽIO ZAKLETVU

17.53 Potpredsjednik Majk Pens položio je zakletvu i zvanično je postavljen na tu poziciju. Prvo mu je čestitao Donald Tramp.

17.44 Prema nekim procjenama inauguraciji prisustvuje preko milion ljudi, bezbjednosne provjere su vrlo rigorozne i ništa nije prepušteno slučaju.

17.38 Uoči govora i zakletve Trampa, vjerske vođe pročitale su molitve

17.25 Počela inauguracija, Tramp izašao na binu

17.06 Obama i Tramp stigli su u Kapitol Hil, čeka se inauguracija koja je zakazana za 17.15. Prvo se očekuje Trampov govor, a onda i zakletva

16.51 Porodica Obama i porodica Tramp izašli su iz Bijele kuće. Britanski list "Gradijan" piše da su obojica izgledi jako ozbiljno. Na izlasku su razgovarali između sebe, a potom sjeli zajedno u limuzinu.

16.48 Ovo je posljednji Obamin tvit iz Bijele kuće. Pogledajte šta je napisao OVDJE.

16.38 Neredi na više mjesta

Policija se na nekoliko lokacija u Vašingtonu sukobi sa protivnicima Trampa. Upotrebljen je i suzavac

16.22 U Kapitol Hil stigli su i Bil i Hilari Klinton

16.12 Evo šta je Melanija obukla za današnji događaj

16.02 CNN javlja da na inauguraciju dolazi stotine hiljada ljudi

15.49 Donald i Melanija Tramp stigli kod Baraka i Mišel Obame u Bijelu kuću. Prilikom susreta izljubili su se, a Melanija je uručila i poklon Mišel. Nakon toga stigli su i ostali članovi porodice Tramp

15.44 Dok iz minuta u minut pristižu zvanice, zabavlja ih hor

15.30 I zvanično krenula inauguracija

14.40 "Pokret se nastavlja - rad počinje!"

Novoizabrani predsjednik SAD Donald Tramp počeo je inauguracioni dan tvitom u kojem poručuje: "Sve počinje danas!".

"Vidimo se na zakletvi u 11:00 sati. Pokret se nastavlja - rad počinje!", napisao je Tramp na istoj društvenoj mreži, prenosi AP.

Tramp će, sa suprugom Melanijom, početi dan u crkvi Svetog Jovana, koja se nalazi preko puta Bijele kuće.

13.54 Kremlj: Tramp nije ruski, nego američki čovjek

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da je pogrešno smatrati novog američkog predsjednika Donalda Trampa "ruskim čovjekom".

"Nije on naš čovjek, on je američki čovjek. On je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država", rekao je Peskov za televizijski program "Vijesti" koji će biti emitovan u subotu, ali čiji je dio emitovan danas na televiziji "Rusija 1", prenosi Tas s.

Peskov navodi da je "najveća greška zapadnih analitičara i nekih ruskih političkih analitičara to što Trampa smatraju ruskim čovjekom".

"Njujork tajms" je u četvrtak pisao da "američke obavještajne službe i službe za sprovodjenje zakona ispituju presretnute komunikacije i finansijske transakcije u okviru široke istrage o mogućim vezama izmedju ruskih zvaničnika i saradnika novoizabranog predsjednika Donalda Trampa".

12:03 Poznati protiv Trampa

Veliki broj holivudskih zvijezda protestuje protiv novoizabranog predsjednika.

Među njima je i Alek Boldvin, koji je već nekoliko puta imitirao i ismijavao Trampa u javnosti, zatim Robert de Niro, Mark Rafalo, Džulijan Mur, Sintija Nikson, Majkl Mur i Šer.

S druge strane, na protestnom maršu žena prisustvo su najavile glumice Skarlet Džohanson, Frensis Mekdormand i Amerika Ferara, komičarka Ejmi Šumr i pjevačica Zendaja.

10:45 Dodik ne ide na inauguraciju

Republiku Srpsku na inauguraciji Donalda Trampa predstavljaće premijerka Željka Cvijanović i supruga predsjednika RS Snežana Dodik, prenio je RTRS.

Zvanična ceremonija biće održana na Kapitol Hilu.

Predsjedniku RS Miloradu Dodiku je najprije odbijen zahtjev za dobijanje američke vize, a u ponedjeljak je iz Stejt departmenta zvanično saopšteno da je stavljen na “crnu listu”, što znači da mu je onemogućen ulazak u SAD i zabrana raspolaganja imovinom u toj zemlji.

10:37 Gdje je tu Evropa?

Ministar inostranih poslova Austrije Sebastijan Kurc poziva na smirenost povodom početka ere Donalda Trampa u SAD, a u otopljavanju između SAD i Rusije vidi pozitivne efekte po Evropu.

Kurc je, u intervjuu bečkom dnevniku "Prese", rekao da svaki američki predsjednik ima sopstvene prioritete, i da sama promena od demokrata na republikance donosi promjene, a Tramp zasigurno veće nego inače.

On, međutim, ističe da Trampa treba ocjenjivati na osnovu njegovih djela, a to je moguće tek kada preuzme vlast.

Kurc, koji je ujedno i predsjedavajući OEBS-u, smatra pogrešnim da se spekuliše mogućim razvojem za vreme Trampa.

On očekuje da će, dolaskom Trampa, nakon duge faze slobodne trgovine uslediti kurs protekcionizma.

"Međutim to nije samo američki fenomen. Firme su se borile protiv takvog problema do skoro u Aziji. Kada je reč o spoljno i bezbjednosno političkim pitanjima, polazim od toga da će Tramp intenzivirati borbu protiv terorizma. Vidim i povod za nadu da će doći do otopljavanja u odnosu Rusije i SAD. Od toga se ne mora niko bojati, jer bi to imalo i pozitivne efekte po Evropu", uveren je Kurc.

Podvukao je da mir na našem kontinentu nije moguć protiv, već samo sa Rusijom, te dodao da smatra apsolutno ključnim da EU, nezavisno od Vašingtona ponovo prilazi Moskvi.

10:30 Sa pozicijom dolaze i ovlašćenja

Donald Tramp danas dobija i velika ovlašćenja.

Tramp će tako biti jedini čovjek s pristupom kodovima za aktiviranje američkog nuklearnog oružja, a u slučaju rata, on je taj koji komanduje vojskom.

Takođe može da uloži veto na zakone, prenosi Blic.

Vođa je svoje političke partije, sklapa sporazume sa stranim vladama koje odobrio Senat, daje pomilovanja, priznaje strane države…

10:00 Sukob demonstranata sa simpatizerima

AP javlja da su se stotine demonstranata sukobilo se u Vašingtonu sa Trampovim simpatizerima, noć uoči njegove inauguracije.

Demonstranti su se okupili ispred Nacionalnog Pres Kluba, gde se održavao bal Trampovih pristalica, pod nazivom "DeploraBall".

Naziv skupa je, u stvari, igra reči povodom jedne opaske Hilari Klinton tokom kampanje, kada je Trampove pristalice nazvala "šakom jada" ("basket of deplorables").

9:48 Uticaj i na berze

Dov Džons indeks na Vol stritu u četvrtak je oslabio, peti dan zaredom, jer su ulagači oprezni uoči inauguracije novog američkog predsjednika, Donalda Trumpa.

Oslabio je 0,37 odsto na 19.732 boda, dok je S&P 500 skliznuo 0,4 odsto na 2.263 poena, a Nasdaq 0,28 odsto na 5.540 bodova.

Slabljenje Dov Džons indeksa pet dana zaredom nije zabilježeno od prije 8. novembra, kada je Trump pobijedio u trci za Bijelu kuću.

Od tada su cijene dionica snažno rasle, zahvaljujući Trumpovim obećanjima o smanjenju poreza i povećanju fiskalne potrošnje, kao i ulaganja u infrastrukturu, što bi moglo da ubrza rast ekonomije.

9:39 Tramp najavljuje jedinstvene SAD

"Ujedinićemo našu zemlju. Uradićemo stvari koje za našu zemlju nijesu rađene mnogo, mnogo decenija. To će se promijeniti. Obećavam vam", rekao je Tramp u obraćanju hiljadama pristalica na koncertu uoči inauguracije održanom ispred spomenika Abrahamu Linkolnu.

7:00 Kako će sve da izgleda

Mada su inauguracione svečanosti već počele i trajaće narednih dana, središnji događaj biće polaganje predsjedničke zakletve danas oko podne po lokalnom vremenu, kada će i zvanično Amerika dobiti novog predsjednika. U suštini, zakletva je i jedini događaj koji mora da se desi - ostalo su prateće svečanosti.

Dvadesetominutni govor

Zakletva se može položiti bili gdje, ali se to uglavnom radi u Kapitolu, zgradi Kongresa, osim u izuzetnim slučajevima kao kada je 1963. Lindon Džonson, tada potpredjsednik, položio zakletvu u avionu poslije ubistva predsednika Džona Kenedija u Dalasu, piše Beta.

Sa Obaminog govora

Zakletva je definisana Ustavom i na engleskom ima 35 riječi, mada ih obično ima 39 sa završnicom "So help me God" (neka mi Bog pomogne). Taj dodatak je prema jednom tumačenju uveo 1789. prvi predsjednik Džordž Vašington. Neki istoričari kažu da je mit da je Vašington koristio te reči, a prvi navodi očevidaca o takvoj vrsti "finiša" potiču iz 1881. s inauguracije Čestera Artura.

Inauguracione aktivnosti počinju jutarnjom službom u crkvi blizu Bijele kuće, kojoj će prisustvovati Tramp, novoizabrani potpredsjednik Majk Pens i njihove porodice. Novoizabrani predsjednik posle odlazi u Bijelu kuću gdje ga dočekuje odlazeći predsjednik, a prema najavama, Tramp i Barak Obama će popiti čaj ili kafu i potom se zajedno uputiti u Kapitol.

Očekuje se 900.000 ljudi

Po okončanju aktivnosti na otvorenom ispred Kapitola, koji uključuju i marševe u izvođenju vojnog orkestra i američku himnu koju će otpjevati Džeki Ivanko (16), slijedi ručak u zgradi parlamenta za Trampa, Pensa i njihove goste s liderima Kongresa. Taj je ručak u stvari prva zvanična prilika da Obama i Tramp, inače neistomišljenici u mnogim stvarima, razmijene mišljenja.

Mapa kretanja

Predsjednik poslije inauguracionih dešavanja u Kapitolu ide pešice do Bijele kuće odakle s potpredsjednikom, porodicama, kao i vodećim predstavnicima vlade i vojske prati inauguracionu paradu u kojoj učestvuju vojnici i civili iz svih 50 saveznih država.

Parada bi trebalo da traje oko 90 minuta, što je kraće nego obično, s obrazloženjem Trampovog tima da novi predsjednik želi da to traje kraće kako bi imao vremena i za posao. Nije isključena mogućnost da između parade i večernjih zabava Tramp iskoristi predjsednička ovlašćenja i krene u sprovođenje nekih od svojih mera.

Veče je rezervisano za inauguracione balove. Zvanične balove organizuje Odbor za inauguraciju i može im se prisustvovati samo uz poziv. Biće tri takva bala i prisustvovaće im Tramp, Pens i njihove porodice. Pored zvaničnih postoje i nezvanični inauguracioni, ali i anti-inauguracioni, balovi koje organizuju razlitiče organizacije i koji su mnogo otvoreniji, ali njima ne prisustvuje novi stanovnik Bele kuće.

Kako je sve nekad izgledalo

Tramp je pompezno najavio dolazak rekordnog broja ljudi u Vašington na njegovu inauguraciju, mada se organizatori spremaju za 800.000 do 900.000 ljudi. Prvoj Obaminoj inauguraciji je prisustvovalo 1,8 miliona ljudi.