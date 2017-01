21:25 Tramp stigao u sjedište CIA-e u Virdžiniji kako bi održao govor pred više od 300 ljudi

Rojters navodi da je ovaj potez Trampa signal njegovog napora na popravljanju odnosa nakon što je špijunske agencije napao zbog istrage o ruskom hakovanju tokom američkih predsjedničkih izbora.

I pored, kako Rojters ocjenjuje, "svađe bez presedana" Trampa sa CIA i američkim obavještajnim agencijama prije njegove inauguracije, novi portparol Bijele kuće Šon Spajser sugeriše na to da će Tramp ovoga puta u sjedištu CIA nastupiti u prijateljskijem tonu.

Međutim, Rojters navodi da će drugima u obavještajnoj zajednici SAD koju čini 17 agencija možda ipak biti potrebno vremena da zaliječe rane nastale u sukobu sa Trampom, zbog kvalifikacija koje je iznosio.

Prije nedjelju dana, mediji su objavili da moral u CIA opada zbog rasprava Trampa sa američkim obavještajnim službama, kao i da su neki obavještajni agenti već potpisali svoje ostavke.

Kako su naveli sadašnji i bivši zvaničnici američke vlade, uobičajeno je da ljudi napadaju CIA, ali nije uobičajeno da to radi predsjednik.

"Mislim da je to recept za katastrofu", rekao je Danijel Bendžamin koji je bio u odjeljenju za borbu protiv terorizma u Bijeloj kući i Stejt departmentu u vrijeme vladavine demokrata.

20:30 Tramp na crkvenoj službi

Dok prvi dan nove administracije prolazi u znaku protesta širom svijeta, prvi radni dan predsjednika je bio u potpunosti iskorišćen.

Između ostalog je zajedno sa suprugom Melanijom prisustvovao crkvenoj službi.

Potpredsjednik Majk Pens i njegova žena Karen su takođe bili na službi u Nacionalnoj katedrali u Vašingtonu.

Trampov plan je i da otputuje u sjedište CIA-e u Virdžiniji.

19:40 Pola miliona ljudi maršira u Vašingtonu

Takozvani Women's March u Americi okupio je stotine hiljada žena na protestu protiv Trampa.

Prvobitni plan bio je veliki protest u Vašingtonu, ali su se građani počeli spontano okupljati širom zemlje pa je trenutno u toku oko 600 demonstracija.

Damama su se ipak pridružili i brojni muškarci koji nijesu saglasni sa politikom novog predsjednika.

Washington post javlja da je u glavnom gradu trenutno oko 500.000 demonstranata, premda su organizatori očekivali oko 200.000 ljudi.

Okupljenima se prva obratila America Ferera, glumica poznata po ulozi u seriji Ružna Betty: "Naše dostojanstvo, naš karakter, sva naša prava su pod napadom"

Na protestu su i aktivistkinja za ljudska prava Anđela Davis, feministička autorka Glorija Stejnem, pjevačice Keti Peri i Šer, filmski reditelj i producent Majkl Mur, glumice Ešli Džud i Skarlet Johanson...

Gužva na metro stanici

Hilari Klinton: Žene marširaju za naša prava

Kandidatkinja demokrata na predsjedničkim izborima u SAD Hilari Klinton zahvalila je danas na Tviteru učesnicama marša u Vašingtonu zbog toga što "ustaju, govore i marširaju za naše vrijednosti" i dodala da je to "jednako važno kao i do sada".



U Vašingtonu se okuplja sve veći broj žena, a u javnom prevozu vlada velika gužva. One su nezadovoljne Trampovim stavovima po pitanju zdravstva, abortusa, kulturne raznolikosti i klimatskih promjena.

17: 44 MUP-u SAD blokiran Tviter, tvitovali protiv Trampa

Ministarstvu unutrašnjih poslova SAD nova administracija je naložila da hitno prestane da koristi zvanični nalog na Tviteru.

To je naloženo nakon što je služba u sastavu tog ministarstva objavila poruke protiv novog predsjednika Donalda Trampa.

Ta služba je retvitovala par fotografija koje se, očigledno, nisu dopale Trampu, a na kojima se broj ljudi koji su svojevremeno prisustvovali inauguraciji dosadašnjeg predsjednika Baraka Obame uporežuje sa brojem prisutnih na jučerašnjoj Trampovoj inauguraciji, prenosi AP.

U prvoj retvitovanoj poruci se tvrdi da je Trampovoj inaguraciji prisustovao daleko manji broj ljudi nego što ih je bilo na Obaminoj 2009. godine.

U drugoj poruci objavljenoj na Tviter nalogu službe Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da su veb stranice sa nekim pitanjima, uključujući klimatske promjene, uklonjene sa sajta Bijele kuće.

16:00 BBC na Tviteru objavio vijest da je Tramp ranjen

Britanski BBC na jednom od svojih zvaničnih tviter naloga objavio je kratku informaciju da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ranjen.

Vijest je lažna, a tvit je brzo izbrisan.

BBC je na istom profilu potvrdio da su bili žrtve hakera.



"Izvinjavamo se svima koji su vidjeli ovaj neobični tvit sa našeg naloga jutros. Izgleda da smo hakovani, istražujemo šta se dogodilo", napisano je u obavještenju ove medijske kuće na Tviteru.

15:30 Angela Merkel ima dvije poruke za Trampa

Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je danas da će pokušati da nađe kompromis sa američkim predsjednikom i dodala da će raditi na zaštiti bitnih odnosa između Evrope i SAD, prenosi Rojters.



"On je svoja ubjedjenja jasno iznio u inauguracionom govoru. Rekla bih dvije stvari u vezi sa ovim. Prvo vjerujem da je najbolje za nas ako radimo zajedno poštujući pravila, uobičajene vrijednosti i zajedničke akcije u međunarodnom ekonomskom sistemu, međunarodnoj trgovini i damo naš doprinos vojnim savezima", rekla je Merkel povodom Trampovog govora.

Kao drugu bitnu stvar, ona je istakla da trans-atlantski odnosi neće biti manje važni u dolazećim godinama nego ranije.

"Radiću na tome. Čak i kada bude različitih mišljenja, najbolji kompromisi i rješenja mogu se naći kada razmjenjujete ideje i poštujete se", rekla je Merkel.

Njemački vicekancelar Zigmar Gabrijel izjavio je juče da Evropa i Njemačka moraju da brane svoje interese kada se radi o trgovini, kao i da će Njemačkoj biti potrebna nova ekonomska strategija usmjerena ka Aziji.

"Ono što smo su čuli (tokom inauguracije Donalda Trampa) su visoki nacionalistički tonovi. Mislim da moramo da se spremimo za grubu vožnju", rekao je Gabrijel u intervjuu za njemački ZDF, a prenosi Rojters.

14:31 Desničari najavljuju novi poredak

Liderka francuskog krajnje desničarskog Nacionalnog fronta Marin Le Pen izjavila je danas da će 2017. biti godina buđenja ljudi kontinentalne Evrope.

Ona je to izjavila na kontra-samitu evropskih lidera nacionalističkih partija u Koblencu u Nemačkoj, gdje se lideri tih političkih partija nadaju da će izvojevati pobjedu na predstojećim evropskim izborima .

"Svjedoci smo kraja jednog svijeta i rađanja drugog. Svjedoci smo povratka država nacija. Prošle godine je došlo do buđenja anglosaksonskih zemalja. Sigurna sam da će 2017. biti godina buđenja ljudi kontinentalne Evrope", rekla je ona.

Najavljuju "novu Evropu", Le Penova i Vilders

Le Pen je ocijenila da je EU snaga sterilizacije i kritikovala njemačku kancelarku Angelu Merkel što je dopustila priliv migranata.

"Svi vide da je ta migraciona politika katastrofa", dodala je ona.

Lider holandske Slobodarske partije Gert Vilders je kazao da je juče počela nova Amerika.

"A danas počinje nova Evropa", dodao je Vilders.

13:49 Otpušteni svi ambasadori

Nedugo nakon što je položio zakletvu kao 45. predsjednik SAD-a, otpustio je sve ambasadore koje je imenovala administracija bivšeg predsjednika Baraka Obame, bez pripremljenih zamena, piše "Independent".

Tramp zahtijeva da ambasadori u svim zemljama svijeta, koje je postavio bivši predsjednik, napuste svoje kancelarije još danas i ne ostavlja mogućnost za produžetak.

Njegov tranzicioni tim saopštio je 23. decembra da neće biti izuzetaka i da nijedan ambasador neće ostati na funkciji nakon dana inauguracije.

Otpuštanje ambasadora nije neuobičajena praksa novih predsjednika, ali je neuobičajeno da nisu objavljena sva imena budućih ambasadora koji će naslijediti funkcije, što može da oteža odnose SAD sa nekim zemljama, posebno sa onim koje imaju "osjetljive" odnose sa Amerikom, piše "Independent".

Među nekoliko najavljenih imenovanja nalazi se Niki Hajli, koja će da zamijeni Samantu Pauer na poziciji ambasadora u UN, advokat Dejvid Fridman koji je najavljen kao novi ambasador u Izraelu i guverner Ajove Niki Hajlej koji će biti ambasador u Kini.

Vjerovatno buduća ambasadorka u Češkoj, Ivana Tramp

Trampova prva supruga Ivana Tramp nekoliko puta izrazila je želju da postane ambasador SAD u Češkoj. Predsjednik Češke Republike Miloš Zeman podržao je ovu inicijativu Trampove bivše žene.

13:07 Trampovo prvo jutro u Bijeloj kući

Sedam je sati u Vašingtonu. Tramp je proveo prvu noć u Bijeloj kući i treba da počne svoj prvi puni radni dan jutarnjom molitvom u katedrali u Vašingtonu, što je poslkednji dio tranzicionog rituala novog predsjednika prije nego što prione na posao.

11:17 Prve izmjene

U prvim satima nakon inauguracije, Tramp je potpisao izvršnu naredbu kojom se slabi zdravstveni sistem "Obama ker", naredio zamrzavanje svih novih ili regulativa na čekanju, a objavio je i planove o razvijanju raketnog odbrambenog sistema.

Izvršnom naredbom o sistemu zdravstvene zaštite naređeno je da se odgodi primjena odredbi koje nameću fiskalna opterećenja državi, kompanijama i pojedincima, prenosi Rojters.

Uporedo sa formalnom predajom moći koja se dogodila na Kapitol hilu, promijenjen je i sajt Bele kuće.

Nekoliko sati nakon što je Tramp preuzeo predsjedničku funkciju, sa sajta Bijele kuće uklonjena je stranica o LGBT populaciji, a umesto nje postavljena je stranica na kojoj možete da se prijavite kako biste na mejl adresu dobijali novosti o predsjedniku, piše Si-Bi-Es njuz.

Tramp je izmijenio i izgled Ovalnog kabineta, vrativši bistu Vinstona Čerčila koju je Obama prethodno prenio u svoju privatnu rezidenciju. Očekivano, zavjese su zlatne boje, za razliku od Obaminih koje su bile bordo.

9:31 "Ženski marš" protiv Trampa

Više hiljada demonstranata u Australiji i Novom Zelandu priključilo se Ženskom maršu, koji se širom svijeta danas organizuje kao znak protesta protiv novog predsjednika SAD-a Donalda Trampa.

U Melburnu se okupilo oko 5.000 žena i muškaraca, dok je u Sidneju oko 3.000 ljudi u Hajd parku odakle će šetati ka američkom konzulatu, prenosi Rojters.

Među parolama su i "Bijem se kao devojčica" i "Feminizam je moj odgovor Trampu".

Jedna od organizatorki Mindi Frejband je Rojtersu rekla da se ne protestuje protiv Trampa kao takvog, već protiv govora mržnje, ksenofobije, a da se Ženski marš organizuje sa ciljem da se predstavi ujedinjen stav svih žena širom sveta.

Prethodno je oko 2.000 ljudi mirno marširalo u četiri grada na Novom Zelandu.

Planirano je oko 673 marševa u svijetu u toku današnjeg dana, kao i glavni protest u Vašingtonu, a organizatori očekuju više od dva miliona ljudi.

9:24 Slavilo se i u Evropi

Oko 200 Trampovih simpatizera u Londonu, kao i stotinak okupljenih u Moskvi i Budimpešti, slavilo je njegovu pobjedu, javljaju agencije.

8:41 Moguć pad investicija?

Neizvjesnost koja dolazi sa Trampom je neprijatelj investicija, ocijenio je američki milijarder George Soros.

On je na Svjetskom ekonomskom forumu (WEF) u Davosu rekao da će svjetska tržišta posrnuti zbog neizvjesnosti koja postoji u vezi sa politikom koju će voditi Tramp, prenosi B92.

"Neizvjesnost je na vrhuncu, a zapravo neizvjesnost je neprijatelj dugoročnih investicija“, kazao je Soros.

On je naveo da ne misli da će tržišta bilježiti dobre rezultate.

“Možda neko još slavi, ali brzo će se pokazati šta je stvarnost“, dodao je Soros.

On je odmah nakon Trampove pobjede izgubio milijardu dolara, pa njegov pesimizam nije bez razloga.

Soros je, govoreći o stanju u Kini, kazao da ta država nije uspjela da postavi dobar model rasta i vjerovatno to neće uraditi ni u naredne dvije godine.

7:58 Uhapšeni demonstranti

Šef policije okruga Kolumbija u Vašingtonu izjavio je da je uhapšeno 217 osoba koje se terete za izazivanje nereda i lakše ranjavanje šest policajaca za vrijeme demonstracija protiv sada već i zvaničnog predsjednika Donalda Trampa, prenosi AP.

U međuvremenu, demonstranti u centru Vašingtona sa vezanim rukama, i licima okrenutim od policije uzvikivali su "Nećemo Trampa, Kju kluks klan, ni fašističku Ameriku".

U sukobima u kojima je učestvovalo oko 400 do 500 demonstranata, policija je bila primorana da upotrijebi suzavac.

Samo nekoliko sati prije toga, maskirani mladići šutirali su kante za đubre i razbijali izloge, među kojima su bili izlozi fast fud prodavnica i banki.

Protesti i van granica Amerike

Širom Evrope i Azije održavali su se protesti protiv Donalda Trampa.

Na Tauer Bridžu u Londonu okačen je baner "Gradimo mostove, a ne zidove", a nekoliko demonstranata, je nosilo roze slova "Djeluj sada", dok su drugi ispred britanskog parlamenta držali transparente "Migranti su dobrodošli ovde".

U prijestonici Škotske, Edinburgu demonstranti su nosili transparente "Žene ustanite" i "Ne postoji druga planeta", kao odgovor na Trampovu nezainteresovanost za borbu protiv klimatskih promena.

Protesti su održani i u Japanu, na Filipinima i u Belgiji, gde je stotine ljudi održalo "munut ćutanja" držeći svijeće i držeći transparente kojima se brane "ženska prava".

U Tokiju, nekoliko stotina demonstranata, uglavnom iseljenika iz Amerike, marširali su centralnim gradskim ulicama noseći električne svijeće i plastične karte na kojima je pisalo "Ženska prava su ljudska prava".

U glavnom gradu Filipina, Manili, demonstranti su ispred američke ambasade nosili transparente na kojima je pisalo da žele da američke trupe odu iz te zemlje i papirne zastave SAD sa nalijepljenom glavom Donalda Trampa