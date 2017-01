Za nju je izgledno da Putinova Rusija planira geostrateški prodor na Balkanu ocijenivši kako na duge staze taj plan neće uspjeti, o čemu bi trebali dobro razmisliti i političari poput Milorada Dodika koji se oslanjaju na Moskvu u svom djelovanju.

Po njenoj ocjeni, Dodik i njemu slični opasno griješe kada računaju na "Putinove mišiće" jer Rusija takvu utrku u pokazivanju moći jednostavno ne može ekonomski izdržati.

"Željela bih upozoriti sve te nacionaliste, sve one koji planiraju jednu vrstu ekskluzivnosti u vladanju, one koji visoko ističu svoju etničku pripadnost ili svoju religiju računajući uz to na Putina i misleći da se on uzdiže i da je on 'veliki vođa' kojeg trebaju podržati: oni treba da pogledaju unaprijed na ekonomske faktore i shvatiti gdje će se to kretanje završiti. To se neće završiti dobro", kazala je Pauer.

Pauer, koja ima neposredno novinarsko iskustvo s Balkana kada je, kao reporterka s terena pratila ratove na području bivše Jugoslavije, ocijenila je kako je nametanje američkih sankcija Dodiku zbog njegovih secesionističkih istupa i djelovanja bilo potpuno ispravno.

Pauer je izrazila nadu kako će prave procjene, temeljene na činjenicama, dovesti do toga da i predsjednik Tramp prema Rusiji zauzme realistično stajalište uprkos ranijim "zbunjujućim ljubaznim izjavama" o Putinu.

"Činjenice su da je predsjednik Putin ubijao svoje političke oponente, proganjao novinare, prisvojio dio Ukrajine i podržao vladu u Siriji koja je plinom potrovala svoje ljude. Nema dakle puno toga u Putinovoj biografiji što podržava američke interese ili američke vrijednosti", kazala je Pauer poručivši kako je stoga važno da Tramp u odnosu prema Rusiji nastupa ne zaboravljajući, na primjer, što je Rusija napravila u Siriji.