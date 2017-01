Novi predsjednik napravio je neočekivani gaf na aerodromu u Vašingtonu odakle se zaputio u Filadelfiju.

Naime, Tramp se čuvenim "Air Force One" zaputio u Filadelfiju gdje se juče obratio republikancima. Do aerodroma je došao helikopterom "Marine One", a grupa novinara pozvana da prisustvuje prvom letu novog predsjednika SAD već ga je čekala.

Da li u žurbi ili prosto nije znao, ali prilikom ukrcavanja u avion, Tramp je marincima, fotoreporterima, kamerama i okupljenima na aerodromu okrenuo leđa i ušao u avion bez pozdrava.

Takav gaf nije napravio nijedan predsjednik Amerike do sad, jer po tradiciji prvi let predsjednika medijski je događaj koji ima svoj nepisani program.

Tako je, bar do sada, svaki predsjednik mahnuo sa stepenica aviona onima koji su mu ga ispraćali, kratko pozirao fotoreporterima, a potom razgovarao sa novinarima koji putuju sa njim. Dio tradicije, koje se Tramp pridržavao, jeste fotografisanje u kancelariji predsjednika u avionu.

Da li ga je neko opomenuo ili na Tviteru vidio kakav je gaf napravio, po slijetanju u Filadelfiju, dvadesetak minuta kasnije, Tramp je izašao i stao na stepenice da mahne i pozdravi okupljene prije nego što siđe.