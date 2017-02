- Iako po svim parametrima djeluje da Donald Tramp pokušava da ojača našu ekonomiju i stvori milione radnih mjesta, veliki ciklus nadolazeće finansijske krize je uveliko u toku, i on se ne može zaustaviti tek tako. Doskorašnja politika Federalnih rezervi dovela je Ameriku na prag kolapsa. Iako su centralne banke veoma kreativne u izbjegavanju katastrofe, neće to moći da rade još dugo - izjavio je Ron Pol u intervjuu za "Zero Hedge".

Ron Pol svoju teoriju bazira na "činjenici da su Federalne rezerve tokom krize 2008. i 2009. odštampale trilione dolara bez pokrića", kojom su tada spasile Ameriku, ali istovremeno utabale put za novu krizu svega deceniju kasnije.

- Ekonomska apokalipsa nam je pred vratima, i niko ne može da je zaustavi. Što je najgore od svega, za tu katastrofu biće optužen Donald Tramp, iako su uslovi za nju stvoreni daleko prije njegovog političkog angažmana. Baš kao što su svi krivili nedužnog Obamu 2009. Katastrofa će se desiti u naredne dvije godine, a čak ni Donald Tramp ni Vladimir Putin ne mogu da spriječe novu krizu - istakao je Pol.

Nekadašnji kongresmen iz Teksasa, čiji je sin Rand bio jedan od republikanaca koji se ove godine borio za predsjedničku nominaciju, izjavio je da Donald Tramp ide u pravom smjeru kada su u pitanju interesi Amerike.

- Međutim, njegove direktne veze sa Volstritom, oličene u biografijama članova novog kabineta, ulivaju veliku sumnju u pozitivan ishod njegove borbe. Takođe, greška je što je novi predsjednik započeo rat protiv islama, jer je to rat koji ne može da dobije. Razlog je jednostavan: to je rat protiv ideologije. Pokušali smo da iskorenimo komunizam, pa nismo uspjeli. Pogledajte samo Kinu - istakao je Pol.

Bivši kongresmen pozdravio je Trampovu odluku da se povuče iz Trans-pacifičkog sporazuma, i izrazio nadu da će novi predsjednik konačno povući vojsku iz bar sedam zemalja u kojima je trenutno raspoređena.

- Samo neka se skloni odatle. Nije naš posao da rješavamo probleme drugih. Oni će to riješiti sami - naveo je Pol.

Iskritikovao je novu politiku prema Kini, istakavši da je za SAD mnogo bolje da "trguju sa Kinom što je više moguće, a ne da razmjenjuju prijetnje i teške riječi".

Nekadašnji kongresmen, koji nikada nije podržao Trampa zbog, kako je rekao, "prevelikog ega", rekao je da je sudbina svih carstava da jednom propadnu.

- Nažalost, naša zemlja je stvorila loš sistem. Sva carstva propadaju, a to će se desiti i sa našim, jer su SAD moderno carstvo. Propašćemo zbog ekonomskih razloga: imamo monetarni problem, imamo problem sa prevelikim trošenjem, imamo problem u srži naše ekonomske politike. Ono što će nas snaći u naredne dvije godine mnogo je gore od onoga iz 2008. vjerujte - pesimistično je zaključio Ron Pol.

Ron Pol je svojevrsni guru Pokreta čajanka (Tea Party movement), koji se zalaže za libertarijanske ideje, smanjenje američkog nacionalnog duga, kao i smanjenje ogromnih rashoda koje vlada ima, prije svega zbog intervencija u inostranstvu.

Izvor: Blic